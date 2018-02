Deel dit artikel:











Oud-tennisser Jan Siemerink teammanager bij Ajax Jan Siemerink | Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Jan Siemerink uit Rijnsburg is de nieuwe teammanager van Ajax. De oud-tennisser en voormalig directielid van tennisbond KNLTB is de opvolger van Tjerk Smeets, die nu technisch directeur bij de Nederlandse honkbalbond KBSB is.

'Dankzij mijn topsportachtergrond weet ik wat er van de spelers gevraagd wordt en wat ze nodig hebben om te kunnen presteren', zegt Siemerink. 'De jaren na mijn tennisloopbaan heb ik, met name als captain van het Daviscup-team, een nog beter beeld gekregen van de totale organisatie rondom een sportploeg. Na gesprekken met Edwin van der Sar en Marc Overmars (beiden directielid bij Ajax, red.) werd ik steeds enthousiaster over de functie, dus ik ben blij dat ze voor mij gekozen hebben.' Siemerink (47) was tussen 1989 en 2002 tennisprof. In het enkelspel won hij vier ATP-toernooien en was de veertiende plek in 1998 zijn hoogste positie op de wereldranglijst.