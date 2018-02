Geheime nazibunker heel even open

DEN HAAG - Ruim 70 jaar lag er onder de duinen in Scheveningen een Duits geheim. Het is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog die laatst toevallig is ontdekt, met daarin talloze attributen uit die tijd. De bunker werd na de oorlog dichtgegooid en stond op geen enkele tekening.

'We zijn bezig met het renoveren van de boulevard van Scheveningen en toen de schop hier in de duinen ging hoorden we letterlijk POINK, ineens was daar beton', aldus wethouder Boudewijn Revis van de gemeente Den Haag.

De bunker ligt wel een beetje in de weg van de renovatie van de boulevard, dus hij gaat dit weekend weer dicht. 'Het is niet anders, maar we weten nu ieder geval wel waar hij ligt', aldus Revis.



Krant, patronen en bierflesjes

Bij Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen zijn ze wel wat gewend wat betreft bunkers, maar deze 'verstopte' bunker in Scheveningen was toch echt wel een verrassing.

'De meeste bunkers zijn volledig leeggeroofd na de oorlog, deze niet en dus hebben we allemaal bijzondere vondsten gedaan: een krant uit 1945, bestelbonnen van de omliggende hotels, patronen van geweren en zelfs een bierflesjes uit 1945 werden teruggevonden in de bunker.'



Bezichtigen

Zaterdag is de bunker een dag open voor publiek. 800 mensen die zich vooraf hebben aangemeld mogen de bunker van binnen zien, daarna gaat hij weer dicht.

De gemeente denkt er wel over na om in de toekomst een deur te plaatsen zodat de bunker weer open kan voor bezichtiging.

