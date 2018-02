McBeuker probeerde personeel McDonald's om te kopen

Deel dit artikel:











WATERINGEN - De 24-jarige Rijswijker die in de nacht van woensdag op donderdag in de rij bij de McDrive in Wateringen een man in elkaar sloeg, heeft daarna geprobeerd medewerkers van McDonald's om te kopen. Hij wilde dat het personeel camerabeelden zou vernietigen. De Rijswijker ging door het lint, omdat hij vond dat hij te lang moest wachten op zijn eten.

De hongerige man bonsde rond 01.00 uur 's nachts boos tegen het raam bij de kassa van de McDrive aan de Wippolderlaan. Een klant die achter hem in de rij stond probeerde hem te kalmeren, maar dat pikte de man uit Rijswijk niet. Hij sloeg de klant meerdere keren met zijn vuist in het gezicht en probeerde de man uit Wateringen te trappen. De Rijswijker werd aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling, beïnvloeding van de aangever en omkoping van McDonalds medewerkers. De man heeft volgens het Openbaar Ministerie de gewonde klant gevraagd om geen aangifte te doen. En hij heeft medewerkers van McDonald's geld geboden om camerabeelden te vernietigen. De Rijswijker is inmiddels onder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij moet later voor de rechter verschijnen.