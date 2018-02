Deel dit artikel:











300 miljoen rozen en tulpen naar bloemist voor Valentijnsdag Een jongen met een bos rozen | Foto: ANP

REGIO - Valentijnsdag komt eraan en daar hoort natuurlijk een bloemetje bij. Dat was goed te merken, want de afgelopen week zijn door Royal FloraHolland 300 miljoen bloemen en ruim 25 miljoen planten verhandeld. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een normale week.

Opvallend is dat niet de roos, maar de tulp de afgelopen week het meest populair was. In totaal zijn er 100 miljoen tulpen, 80 miljoen rozen en 23 miljoen chrysanten in een roodtint onderweg om een glimlach op iemands gezicht te toveren. LEES OOK: Nieuwe topman voor FloraHolland