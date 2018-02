Voorbeschouwing FC Groningen - ADO Den Haag: Ebuehi en Falkenburg vraagtekens

DEN HAAG - ADO Den Haag is niet geheel ongeschonden uit de 1-0 overwinning met Vitesse gekomen. Erik Falkenburg kampt met wat kleine pijntjes terwijl Tyronne Ebuehi ziek is. Hij speelde donderdagavond wel, maar bleef vrijdag thuis. Zondag speelt ADO in Groningen.

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk heeft met Falkenburg en Ebuehi dus twee twijfelgevallen in aanloop naar het duel met FC Groningen. De verwachting is dat beide heren zondag wel gewoon kunnen spelen.

'De thuiswedstrijd tegen FC Groningen was een mindere wedstrijd van onze kant. In die wedstrijd waren een paar belangrijke spelers afwezig. Zonder mij daar achter te verschuilen is het wel zo dat je soms een tegenstander op een goed moment kan treffen. Dat gold toen voor FC Groningen. Wij hadden toen een mindere dag. Als wij nu een goede dag hebben kunnen wij winnen in Groningen.'

Vorig seizoen:

De laatste ontmoeting in het noorden werd met 2-1 door FC Groningen gewonnen. Namens ADO scoorde Edouard Duplan.

In het seizoen 2015/2016 leek het duel tussen FC Groningen en ADO Den Haag zonder winnaar te eindigen, maar in de 95e minuut scoorde uiteindelijk Danny Hoesen alsnog de winnende voor FC Groningen.

De wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via Instagram en Twitter volg live de wedstrijd.