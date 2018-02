Zwinkels verlengt voor onbepaalde tijd: 'Hoop dat mijn zoontje mij ooit ziet spelen'

DEN HAAG - Hij mag met recht een clubicoon genoemd worden, Robert Zwinkels. De doelman van ADO Den Haag kwam in 2005 naar de club en bleef er vervolgens onlosmakelijk verbonden. Inmiddels heeft de 34-jarige goalie een contract voor het leven.

Nog minimaal twee jaar is Zwinkels als speler in dienst bij zijn ADO, daarna krijgt hij een andere functie binnen de club. Wat dat is? 'Dat weet ik nog niet. Die interesses moeten nog een beetje gaan groeien. Het is wel belangrijk dat het iets leuks is wat bij mij past.'

Voor het zover is, is Zwinkels weer twee jaar verder. Een mogelijkheid om nog langer door te gaan met keepen is ook een optie. 'Ik heb een zoontje van één jaar. Het zou leuk zijn als hij mij bewust als keeper mee kan maken, als hij drie of vier jaar is. Dat zou ik wel heel leuk vinden.'

Zwinkels was vrijdag te gast in TV West Sport. Bekijk hieronder de hele uitzending met hem terug.