Immers blij met stofzuiger van zijn vrouw: 'Zij doet hem in mijn tas en dan ga ik tekeer' Lex Immers na afloop van Heracles Almelo | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Hij maakte tegen Vitesse weer de meeste meters van alle ADO-spelers, knapte veel vuil werk op en hij zat zijn tegenstanders weer flink op de huid. Lex Immers is terug bij ADO Den Haag en schittert weer ouderwets, alleen in een andere rol, als stofzuiger. 'Die heb ik altijd bij me', zegt Immers.

Geschreven door Sportredactie

'M'n vrouw doet de stofzuiger altijd netjes in mijn voetbaltasje. Daarna sluit ik hem aan en dan ga ik te keer', vertelt Immers met een grote glimlach. 'Het is niet alleen mijn verdienste. Ik sta samen met Danny Bakker controlerend en dat voelt gewoon super goed. Als wij naar achteren kijken dan staan daar Beugelsdijk en Kanon. Die zijn ook fantastisch. Er staat een blok en daar is moeilijk doorheen te komen.' LEES OOK: Voorbeschouwing FC Groningen - ADO Den Haag: Ebuehi en Falkenburg vraagtekens