Carrièreswitch: van tennisleraar tot pastoraal werker in de kerk

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is geen alledaagse carrièremove: van tennisleraar naar het voorgaan van een uitvaart of een kerstviering in de kerk. Tóch koos de 37-jarige Sjoerd Zuidersma voor die transfer. Na bijna een jaar in zijn nieuwe functie als pastoraal werker zit hij nog steeds prima op zijn plek.

'Ik ben hier heel warm ontvangen', vertelt Zuidersma. 'Ik kende eigenlijk nog niemand, maar vanaf dag één wensten heel veel mensen me succes, kreeg ik allerlei kaartjes en stonden er mensen voor me klaar. Dat heeft mij ontzettend op weg geholpen om mijn weg te vinden.'

Als pastoraal werker ben je geen priester. 'Ik werk in een team met een priester en nog een andere pastoraal werker. En we verdelen het werk. De priester doet alles rond de sacramenten en ik begeleid veel gesprekken. Individueel of in een groep. Dat vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk', legt Zuidersma uit.



Overeenkomsten

Zuidersma erkent dat het een bijzondere stap is. Maar hij profiteert nog dagelijks van de raakvlakken die hij ervaart. 'Je hebt contact met mensen, je probeert bepaalde kennis over te dragen.' En die ervaring had hij ook als tennisleraar. 'Ook daar heb ik geleerd om voor mensen te staan, om ze te spreken en iets uit te leggen. Dat zijn vaardigheden die in dit werk ontzettend belangrijk zijn.'

Het afgelopen jaar was een bijzondere voor Sjoerd Zuidersma. Kerst was wel een hoogtepunt. 'Dat is toch heel bijzonder. De kerk zit vol. Maar ook bijeenkomsten die ik heb mogen begeleiden. Waarin je ziet dat mensen daar iets aan hebben. Dan praten we over allerlei thema's. Hoe combineer je je carrière met zorg voor je kinderen? Maar ook over het geloof of wetenschap.'

