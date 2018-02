Deel dit artikel:











Burgemeester Krikke roept iedereen op om te gaan stemmen Stembiljetten in stembureau Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Op wie kun je 21 maart je stem uitbrengen in Den Haag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? En op welke plek staan deze kandidaat-raadsleden? In Den Haag is vanmiddag de officiële kandidatenlijst bekendgemaakt. Burgemeester Pauline Krikke maakte van deze gelegenheid gebruik om iedereen op te roepen om te gaan stemmen.

'Het hebben van kiesrecht wordt in verschillende delen van de wereld nog steeds zwaar bevochten, wij hebben dat hier gelukkig, dus laten wij gebruik maken van ons kiesrecht', zegt Krikke. 'Nu de lijsten zijn vastgesteld, wil ik echt iedereen op roepen om gewoon te gaan stemmen.' Voor degenen die er nog niet helemaal uit zijn op wie ze moeten stemmen, heeft de burgemeester een tip: 'Je kunt op de website www.denhaag.allekandidaten.nl alle informatie vinden over de kandidaat-raadsleden. Ik hoop echt dat veel mensen hier een kijkje zullen nemen.' De nieuwkomers

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag doen twintig partijen mee. Vier jaar geleden waren dat er negentien. Daarvan kwamen er toen dertien in de raad, maar door afsplitsingen zijn het er nu zestien. Nieuwkomers zijn 50PLUS, Dynamo Den Haag, Bond voor Studenten Actie, Haagse Toekomst, NIDA, Samen 070 en een blanco kandidatenlijst. Die laatste partij wilde onder de naam Forum voor Den Haag meedoen, maar dat mocht niet van het centraal stembureau. Alleen 50PLUS

Van al de nieuwe partijen ziet het er nu naar uit dat alleen 50PLUS ook echt in de raad komt. Die partij zou volgens de eerste peiling, die vorige week werd gepresenteerd, twee zetels krijgen. LEES OOK: alles over de gemeenteraadsverkiezingen 2018