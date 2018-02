Gehandicapt en uren wachten op Regiotaxi die maar niet komt

REGIO - Ze liegen er niet om, de klachten die binnenkomen bij het meldpunt Regiotaxi van Omroep West. De taxi's laten uren op zich wachten of komen helemaal niet opdagen. En dat terwijl de regiotaxi zo belangrijk is voor reizigers in een rolstoel, scootmobiel of mensen die ziek zijn.

Uit onderzoek van Omroep West over het meldpunt Regiotaxi blijkt dat bijna zeventig procent van de respondenten klachten heeft over vertragingen van de Regiotaxi in de regio Haaglanden. Dertig procent van de mensen klaagt over taxi's die niet komen opdagen.

Bijna veertig procent vindt dat de chauffeurs ongeschikt zijn voor hun vak en ook veertig procent vindt dat de afspraak niet wordt nagekomen. Ook is er een aantal mensen, vijftien procent, dat tevreden is met de dienstverlening van de Regiotaxi.



'Afhankelijkheid is niet zomaar een woord'

'De regiotaxi is alles voor mij', zegt José van Emmerik in Wassenaar vanuit haar elektrische hooglaagbed. 'Afhankelijkheid is niet zomaar een woord, het betekent dat als jij de deur uitloopt en de auto pakt om ergens naartoe te gaan, ik op de Regiotaxi zit te wachten.'

José had laatst een feestje in Zoetermeer. Na het feest heeft ze twee uur buiten staan wachten op de regiotaxi. De chauffeur is nooit op komen dagen, hij kon het adres niet vinden. De tweede opgeroepen chauffeur kon de plek ook niet vinden en wilde niet meer komen. 'Ik ben gaan brullen en raakte in paniek. Inmiddels was het bijna twaalf uur 's nachts. Ik heb geroepen dat ze mij moesten komen ophalen.'



Uur rijden over vier kilometer

Het verhaal van José staat niet op zich. Ed Boonstoppel uit Rijswijk heeft drie keer lymfeklierkanker gehad. Zijn hersenen en lichaam zijn daardoor ernstig beschadigd. Ed zit in een rolstoel en kan zich alleen met zijn benen voortbewegen. Hij gaat twee of drie keer per week naar vrienden of familie. De regiotaxi is voor hem de enige manier om daar te komen.

Ed haalde vorige week een prik bij de GGD, vier kilometer vanaf zijn aanleunwoning in een zorginstelling. Hij heeft daar bijna twee uur gewacht op de terugrit. En die vier kilometer in de taxi duurde door omrijden naar andere klanten zeker een uur. 'Ik miste daardoor het eten, mijn medicijnen en de afspraak die ik had', vertelt Ed.



Acht jaar dezelfde brief terug

En dit gebeurt heel vaak bij de Regiotaxi. José, Ed en vele anderen hebben klachtenbrief na klachtenbrief geschreven. 'Het meest schrijnende is dat ik al acht jaar dezelfde brief terug krijg. Daar staat in dat ze kijken of ze de dienstverlening kunnen verbeteren. De Regiotaxi is een schip zonder kapitein', zegt José. 'Ik heb huilend verslag gedaan in raadsvergaderingen van wat er steeds gebeurt en ze luisteren ademloos naar me, maar vervolgens verandert er niets.'

Zowel José als Ed heeft bewondering voor de chauffeurs van Regiotaxi. 'Ze staan enorm onder druk en proberen aardig te blijven. Ik neem mijn petje af voor deze chauffeurs,' zegt Ed.



Reactie Regiotaxi

Omroep West heeft om een reactie van Regiotaxi gevraagd. Zij gaven vrijdag de volgende reactie: 'Wij betreuren de klachten over Regiotaxi. Klanten die niet tevreden zijn over de service van Regiotaxi kunnen een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt. Zo zien wij dat in januari 69 gegronde klachten zijn binnengekomen op een totaal van bijna 32.000 gereden ritten. Elke klacht is er één teveel en daarom kijken wij samen met de vervoerder op welke wijze de service verbeterd kan worden. Wij informeren de klant altijd wat wij doen met de klacht. Indien gewenst komt een medewerker langs om tijdens een keukentafelgesprek de klacht verder te bespreken. De klant heeft ook de mogelijkheid om de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen als de klant van mening is dat de klacht niet goed is afgehandeld.'

