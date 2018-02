Kijkje in het leven van Leidenaar rond 1880: uniek papieren kunstwerk terug in Leiden

LEIDEN - Een bijzonder en typisch Leids kunstwerk gaat binnenkort onder de hamer bij veilinghuis Onder de Boompjes in Leiden. Het is een driedimensionaal inkijkje in het leven van de Leidenaar van ongeveer 220 jaar geleden. Achter glas, en geheel gemaakt van papier.

Het papieren kunstwerk trekt behoorlijk wat aandacht van de bezoekers van het veilinghuis. En dat is niet zo gek, want je ziet in detail en in 3D een bekend stukje oud Leids centrum: het pleintje bij de Hooglandse Kerk en de Nieuwstraat. ‘En het mooie is dat je dit tafereel precies zo kan zien als we hier naar buiten lopen’, zegt veilingmeester Pieter-Gerrit Binkhorst van Veilinghuis onder de Boompjes.

Het kunstwerk dateert van rond 1800 en het bijzondere is dat het helemaal van papier is gemaakt. Bovendien is het ook flink groot. De techniek werd destijds ontwikkeld door de Leidse familie Bavelaar, en in de kunstwereld staat dit soort werken dan ook wel bekend als 'Bavelaars'.



Terug in Leiden

‘Deze werd ons aangeboden door een mevrouw uit Amsterdam’, zegt Binkhorst. ‘En wij wilden hem natuurlijk heel graag hebben omdat het zo ontzettend Leids is.’ Bovendien is het werk ook nog eens van uitzonderlijke kwaliteit. Er zijn ontzettend veel details in te zien. ‘Je ziet zelfs een poppenkast op het pleintje staan’.

Bezoekers van het veilinghuis kijken gefascineerd naar de ‘Bavelaar’. Sommigen blijven minutenlang kijken. ‘Ik vind het een prachtige kunst’, zegt een vrouw. ‘Zo bijzonder. Je kunt er uren naar kijken.’



Bieden op het kunstwerk

Het veilinghuis zal het kunstwerk aanstaande donderdag gaan veilen. ‘En we hopen echt dat een museum of iemand die iets met Leiden heeft zal gaan bieden’, zegt Binkhorst. Het bieden begint donderdag vanaf 3.000 euro.

