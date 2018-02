Deel dit artikel:











Groep de Mos wil opheldering over verspreiding anti-PKK boek Voorkant van anti-PKK boek (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Groep de Mos wil onderzoek naar de verspreiding van een Turks propagandaboek dat de laatste tijd opduikt in verschillende Haagse wijken. Volgens lijsttrekker Richard de Mos veroorzaakt het verspreide boekje onrust. Het boek, dat zich met name richt tegen de Koerische Arbeiderspartij PKK, is ook al in Rijswijk en Delft opgedoken.

'Wij moeten niet toestaan dat door opruiende boekjes oplopende spanningen tussen Turken en Koerden worden geïmporteerd naar Den Haag', laat De Mos weten. 'Het heeft er alle schijn van dat het verspreide boekje een bom probeert te leggen onder de goede verhoudingen tussen in Den Haag levende Turken en Koerden. Bovendien veroorzaakt het ook onrust bij de overige bewoners.' Richard de Mos wil dat de verspreiding van het boek wordt onderzocht: 'Ik ga ervan uit dat de burgemeester de verspreiders van dit boekje gaat opsporen en dat zij alles op alles zet om te voorkomen dat er spanningen zullen optreden tussen Turken en Koerden.' LEES OOK: Anti-PKK boek duikt ook op in Den Haag, Rijswijk en Delft