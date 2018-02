Poging om terrein Marokkaanse ambassade te bezetten

DEN HAAG - Vier personen hebben vrijdagavond een poging gedaan om het terrein van de ambassade van Marokko aan de Oranjestraat in Den Haag te bezetten. De politie meldde eerder op de avond dat er vier aanhoudingen zouden zijn verricht, maar uiteindelijk bleek het om vier bekeuringen te gaan.

Een van de demonstanten laat aan Omroep West weten dat ze een vreedzame sit-in demonstratie wilden houden. 'Het hek van de ambassade was open, dus we zijn gewoon op het terrein gaan zitten. We waren met zijn vieren en wachtten op de rest die onderweg was, maar na vijftien minuten kwam de politie al en moesten we weg', vertelt de demonstrant.

De politie sommeerde de vier personen om het terrein te verlaten, wat zij ook deden. Na te zijn bekeurd zijn de actievoerders weggegaan. Zij wilden aandacht vragen voor een aantal politieke activisten die onlangs in Marokko zijn opgepakt.

