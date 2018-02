Clash tussen Robin Haase en Thiemo de Bakker in Rotterdam

DEN HAAG - Robin Haase uit Den Haag treft in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament aan de andere kant van het net landgenoot Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande. Roger Federer moet het opnemen tegen een qualifier. De 36-jarige Zwitser speelt zijn eerste partij in Ahoy op woensdagavond om 19.30 uur.

De winnaar van het Nederlandse onderonsje speelt mogelijk tegen Stan Wawrinka. De drievoudig grandslamwinnaar komt in de eerste ronde al een andere Nederlander tegen: Tallon Griekspoor. In de kwartfinale volgt mogelijk Federer, die weer de nummer één van de wereld wordt als hij de laatste vier haalt in Rotterdam.

Federer zit in hetzelfde gedeelte van het schema als de Duitser Alexander Zverev. De twintigvoudig grandslamwinnaar kan de nummer vijf van de wereld in de halve finale tegenkomen. Zverev begint in de eerste ronde tegen de Spanjaard David Ferrer. Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk treft net als Federer eerst een qualifier.

Dimitrov

In het onderste gedeelte van het schema zijn de als tweede geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov en de Belg David Goffin ingedeeld. Dimitrov lootte de Japanner Yuichi Sugita, Goffin zag de Fransman Benoît Paire uit de koker rollen. De Tsjech Tomas Berdych, de winnaar van 2014, kan aan de bak tegen de Duitser Mischa Zverev.

In het kwalificatietoernooi van het ABN AMRO-toernooi doen drie Nederlanders mee. Scott Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven hopen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi en spelen dan mogelijk tegen Federer.

