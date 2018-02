Dak van auto geknipt om twee personen te bevrijden

De auto waar het dak van af is geknipt | Foto: Regio15

DEN HAAG - Na een aanrijding met twee auto's in de Frederiksstraat in Den Haag zijn vrijdagavond twee personen door de brandweer uit een van de auto's bevrijd. Dit werd gedaan door het dak van de auto af te knippen.

Rond 21.00 uur kreeg de brandweer een melding dat er een botsing had plaatsgevonden tussen twee voertuigen. De personen in de ene auto konden zelf uitstappen, maar in de andere auto zaten twee mensen die bevrijd moesten worden door de brandweer. Op verzoek van het ambulancepersoneel werd het dak van deze auto geknipt.

Nadat de personen uit de auto waren bevrijd, is een van hen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval.

