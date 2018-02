Samantha Steenwijk bereikt finale van The Voice of Holland

DEN HAAG - Het is Samantha Steenwijk gelukt: ze heeft de finale van The Voice of Holland gehaald. De Haagse zangeres zong zichzelf met 'Ik kan echt zonder jou' van Ruth Jacott en 'Wat zou je doen' van Bløf regelrecht naar de allerlaatste liveshow van de talentenjacht.

'Of je nu de finale haalt of niet. Ik ben zo ontzettend trots op jou', zei de trotse coach Sanne Hans nadat ze samen met Samantha het nummer van Bløf had gezongen. 'In eerste instantie zei je, Bløf, donder op man, dat wil ik echt niet doen. Maar toen begon je te zingen en dan is het eigenlijk gewoon een beetje ziekelijk: alle nummers worden 'ver-Samanthaat''

Eerder op de avond maakte Sanne ook al duidelijk hoe trots ze op haar pupil is. Na het nummer van Ruth Jacott, wat Samantha naar eigen zeggen behoorlijk spannend vond omdat ze het in het begin 'klein' moest houden, zei ze: 'Je bent voor mij op dit moment de enige vrouw in dit genre. Jij bent de vrouw die dit genre nodig heeft. Ik ben apetrots op jou dat je standvastig vasthoudt aan wat je wilt.'



Haagse Hennie en Kinderen voor Kinderen

Anouk gaf de Haagse zangeres uiteindelijk nog een tip mee: 'Probeer niet ineens te netjes te zingen, te netjes te articuleren. Houd juist dat nonchalante wat je vanaf het begin hebt vast. Nu vind ik dat je iets te veel switcht tussen Haagse Hennie en Kinderen voor Kinderen.'

