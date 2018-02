LEIDEN - Een man heeft zaterdagochtend een overval gepleegd op de Standerdmolen in Leiden terwijl hij een Batmanmasker droeg. De dader sloeg daarna op de vlucht.

De politie is op zoek naar de man van ongeveer 25 jaar oud, hij is ongeveer 1,80 meter lang en droeg een spijkerbroek, zwarte jas en een zwarte rugzak.

De politie kon nog niet zeggen of de overval in een supermarkt is gebeurd of op straat.