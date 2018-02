Deel dit artikel:











Boete voor overlastgevende jeugd in Rijswijk Het winkelcentum In de Boogaard voor opening (Foto: Richard Mulder)

RIJSWIJK - De politie Rijswijk gaat de overlast aanpakken die jongeren veroorzaken in winkelcentrum In de Bogaard. De afgelopen weken zijn er meerdere meldingen binnengekomen van overlastgevende jongeren in de parkeergarages van het winkelcentrum.

Er wordt nu bekeurd als er overlast wordt geconstateerd. Vermanend toespreken van de jongeren in de afgelopen weken heeft niet geholpen. De boete bedraagt maximaal 140 euro, voor jongeren tot 16 jaar wordt die boete gehalveerd, meldt de politie op Facebook.