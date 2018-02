40ste editie Leids Cabaret Festival zondag van start

LEIDEN - Cabaretiers Hans Sibbel, Sanne Wallis de Vries en Merijn Scholten trappen zondag de veertigste editie van het Leids Cabaret Festival af met een 'preek' op de kansel van de Pieterskerk in Leiden. Het zijn korte conferences over de zin van het leven.

Maandag en dinsdag staan acht aanstormende cabarettalenten in de voorrondes. Vijf van hen gaan door naar de halve finale op donderdag, waar twee kandidaten moeten afvallen. De resterende drie nemen het tegen elkaar op in de finale op zaterdag in de Leidse Schouwburg.

Het Leids Cabaret Festival heeft sinds 1978 een groot aantal topcabaretiers voortgebracht. Gevestigde namen als Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim begonnen hun carrière tijdens de jaarlijkse competitie.