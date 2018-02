Shorttrackster Yara van Kerkhof naar kwartfinales 500 meter

REGIO - Shorttrackster Yara van Kerkhof is op de Olympische Spelen de series van de 500 meter goed begonnen. De 27-jarige Zoetermeerse finishte zaterdag als tweede. Dat was precies genoeg om dinsdag terug te mogen komen voor de kwartfinales.

Van Kerkhof is de enige die de kwartfinales bereikte. In de eerste heat lukte het Suzanne Schulting niet de volgende ronde te bereiken. Zij ging onderuit.

De Naaldwijkse Lara van Ruijven, de derde Nederlandse deelneemster op de kortste afstand, overleefde net als Schulting de 500 meter niet. Zij kwam in de series als derde net wat later over de finish dan de Duitse Anna Seidel.

Alleen de nummers een en twee mogen door naar de kwartfinales van dinsdag.

