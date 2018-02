VVD wil bereikbaarheid Den Haag verbeteren met investeringsfonds

DEN HAAG - De VVD Den Haag wil dat de gemeente jaarlijks 250 miljoen euro reserveert voor de aanleg en onderhoud van de infrastructuur. Dat blijkt uit het investeringsfonds voor Den Haag dat de liberalen zaterdag hebben gepresenteerd.

De VVD wil de bereikbaarheid van de stad verbeteren met grote projecten zoals een gedeeltelijk ondertunneling van de N44 bij Wassenaar en ongelijkvloerse kruisingen bij de Mauritskade. Ook moet er een lightrail/metro komen van Rotterdam-The Hague Airport via de Binckhorst naar Scheveningen.

Het aanleggen van de nieuwe infrastructuur moet gepaard gaan met het vergroten van de leefbaarheid, meer groen en duurzaamheid. Zo blijft Den Haag volgens de VVD ook in de toekomst een stad waarin het in de toekomst mooi, aantrekkelijk en leefbaar is.





Al het geld van opbrengst groei herinvesteren

De VVD wil het principe groei met groei uitbreiden. De partij wil dat alle extra inkomsten door de groei ook daadwerkelijk worden gestopt in het investeringsfonds. Nu wordt nog maar de helft van dit geld daarvoor gebruikt. Verder wil de VVD dat de opbrengsten van parkeergeld ten goede komen aan parkeeroplossingen. Zo kunnen ondergrondse parkeergarages worden betaald bij onder meer het Sint Aldegondeplein, Stuyvesantplein, Koningin Marialaan, Thomsonplein en bij het Gemeentemuseum

De gemeente moet volgens de VVD ook actief private-partijen (zoals pensioenfondsen) uitnodigen te investeren in Den Haag. Ook de HTM kan een rol spelen. Zij kunnen via een op te richten dochteronderneming investeren in bereikbaarheid.