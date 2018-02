Demonstratie in Den Haag tegen inval Turkije in Syrië

Demonstratie op het Malieveld tegen inval in Syrië (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - In Den Haag wordt zaterdag gedemonstreerd tegen de luchtaanvallen van Turkije op Afrin. Ongeveer 1500 demonstranten voeren spandoeken mee met daarop leuzen tegen het Turkse bewind. Ook wordt de Koerdische vlag meegevoerd. De demonstratie gaat van het Malieveld naar het Vredespaleis. De demonstratie is rustig verlopen.

Het Turkse leger is 20 januari het noordwesten van Syrië binnengevallen om er Koerdische strijders te verdrijven. Koerdische milities YPG (Volksbeschermingseenheden) zijn in de ogen van de Turkse regering een verlengstuk van de terroristische PKK. Turkije wil de YPG eerst uitschakelen in de streek van Afrin, vlakbij de grens met de provincie Hatay, en die van Manbij op de rechteroever van de rivier de Eufraat.

Volgens het Turkse leger zijn inmiddels ruim 1140 Koerdische strijders uitgeschakeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag alleen al zijn volgens het leger 36 doelen van het YPG aangevallen en 79 strijders uitgeschakeld. De strijdkrachten geven niet aan wat uitschakelen inhoudt, maar dat moet gedood of gevangen zijn.

LEES OOK: Groep de Mos wil opheldering over verspreiding anti-PKK boek