Praalwagens en polonaises: carnaval is losgebarsten in Noordwijkerhout Carnaval in Noordwijkerhout (Foto: Omroep West)

NOORDWIJKERHOUT - Niet alleen in het zuiden van het land vieren ze carnaval, ook bij ons in de buurt kunnen ze er wat van! Zaterdag was de aftrap van het carnavalsfeest in Noordwijkerhout met een bonte stoet aan praalwagens.

Het hele dorp liep uit om naar de wagens te komen kijken. En dat deden de meeste mensen natuurlijk niet in hun dagelijkse kloffie, maar in uitbundige outfits. De bonte stoet is niet de enige carnavalsactiviteit: carnavalsvereniging de Kaninefaaten organiseert dit weekend ook een hoop feestjes en andere activiteiten. Noordwijkerhout is niet de enige plaats in onze regio waar carnaval gevierd wordt. Onder meer Kwakveen (Boskoop), Bieringen (Wateringen), Zwabberdam (Leidschendam) en Kabbelgat (Delft) staan een paar dagen in het teken van het feest. LEES OOK: Alaaf! Ook onze regio is klaar voor carnaval