Gewapende overval op Blokker in Den Haag Overval op de Blokker in de Weimarstraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De Blokker in de Weimarstraat in Den Haag is zaterdagmiddag overvallen. De overvaller bedreigde het winkelpersoneel met een wapen en eiste geld. De man ging er zonder buit vandoor.

De winkel werd iets voor 18.00 uur overvallen, net voor sluitingstijd. Het openen van de kassa duurde even, waardoor de verdachte uiteindelijk vertrok zonder iets mee te nemen. Hij liep weg in de richting van het Regentesseplein. De politie is op zoek naar een getinte man van ongeveer 30-35 jaar, met een stoppelbaardje. Onder zijn oog linkeroog had hij een tatoeage. De verdachte droeg een touwkleurige jas, een wollen zwarte muts en een donkere broek. Ook had hij een witte plastic tas bij zich. Tijdens de overval waren er viel klanten in de winkel, de politie wil graag met hen in contact komen.