Auto in water op afgesloten parkeerplaats Duinrell

Auto in het water op parkeerplaats Duinrell

WASSENAAR - Drie mensen zijn zondagochtend in het ziekenhuis beland nadat ze met hun auto in Wassenaar te water waren geraakt. Dat gebeurde op een parkeerterrein van attractiepark Duinrell.

Duikers haalden de drie mensen uit het water waarvan twee uit de auto, meldt nieuwssite Regio 15. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De auto werd later door een brandweerkraan uit het water gehaald. Om voldoende duikers te hebben en het water te doorzoeken op meerdere slachtoffers zette de brandweer drie duikteams in. Behalve de drie gewonden werd er in het water verder niemand aangetroffen.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het parkeerterrein (P4) is in de nacht afgesloten en niet vanaf de weg te bereiken.