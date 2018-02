Deel dit artikel:











Wasmachine vliegt in brand in Lisse Brand in een wasmachine in Lisse (Foto: Flashlight Fotografie)

LISSE - Een aantal woningen van een appartementencomplex aan de Händelstraat in Lisse is zaterdagavond ontruimd vanwege een brand op de eerste verdieping. De bewoonster ademde rook in en moest door ambulancepersoneel worden behandeld.

De brand was onstaan in een wasmachine en veroorzaakte veel rook. De naastgelegen appartementen werden uit voorzorg ontruimd. De woning liep door de brand veel schade op en is niet bewoonbaar. De vrouw hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis.