LIVEBLOG: FC Groningen - ADO Den Haag

DEN HAAG - Na de midweekse winstpartij op Vitesse (1-0) hoopt ADO Den Haag zondagmiddag ook tegen FC Groningen de volle buit te pakken. De Haagse ploeg heeft de lange heenreis naar het hoge noorden erop zitten en treedt om 16.45 uur aan tegen de nummer dertien van de eredivisie.

Alles over het duel is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West. Verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering doen verslag vanuit het NoordLease Stadion. Ook via dit liveblog volg je de wedstrijd van het begin tot het eind.

