Weekoverzicht: Schaatskoorts en meer treinen tussen Den Haag en Rotterdam De schaatsbaan van Hard Gaat-ie in De Lier woensdagochtend. (Foto: Twitter Hard Gaat-ie)

DEN HAAG - Het was voor het eerst in deze winter even koud genoeg om op natuurijs te schaatsen. En er gaan meer treinen rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Dit en nog veel meer in het weekoverzicht van Omroep West.