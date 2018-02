Ted-Jan Bloemen trots op zilver: 'Zo lang op dit moment gewacht'

Ted-Jan Bloemen is tevreden over zijn olympische 5000 meter. (Foto: Orange Pictures)

GOUDA - In Nederland reed Ted-Jan Bloemen lange tijd mee in de anonimiteit. Sinds de Goudse schaatser in en voor Canada actief is en traint onder Bart Schouten, is hij uitgegroeid tot toprijder op de langste afstanden. De beloning volgde zondag met zilver op de olympische 5 kilometer in Gangneung.

'Ik ben 31 jaar, dit zijn mijn eerste Spelen. Ik heb zo lang op dit moment gewacht', aldus Bloemen. 'Dit is een groot moment voor me, het betekent ontzettend veel. Ik ben trots.'

Even leek de in Leiderdorp geboren schaatser met brons genoegen te moeten nemen. In een rechtstreeks duel wist hij de Noor Sverre Lunde Pedersen net voor te blijven. Bloemen: 'Ik was zo moe, ik kon bijna niet meer op mijn benen staan.'

Wereldrecordhouder

In aanloop naar de 5 kilometer werd Bloemen gezien als grootste uitdager van kampioen Sven Kramer. De wereldrecordhouder op zowel de 5000 als 10.000 meter moest in de Gangneung Olympic Oval bijna twee seconden toegeven op de Fries. 'Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik niet meer kon geven dan dit. Ik miste nog een beetje de flow en het juiste ritme. Of ik Kramer op de 10 kilometer kan verslaan als ik dat juiste gevoel wel heb? Wie weet, we zullen zien.'

Schouten was vooral tevreden over de laatste twee ronden van zijn pupil, die hij aflegde in 29,5 en 29,4 seconden. 'De finish was geweldig. Meer dan zilver zat er niet in. Ik denk dat Sven, als het nodig was geweest, nog wel iets sneller had gekund. Hij deed wat hij moest doen om te winnen', zei de coach. 'Ted-Jan heeft laten zien fit en sterk te zijn.'