Groep de Mos wil fonds om horeca te helpen met maatregelen tegen geluidsoverlast

DEN HAAG - Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat er een Fonds Geluidsnormen in het leven wordt geroepen. Dit moet horecazaken in binnenstad gaan helpen om maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast bij live-muziek.

Groep de Mos schrijft dit in een open brief aan het Haags college van burgemeester en wethouders. Het college moet volgens de partij een eind maken aan het opleggen van boetes wegens geluidsoverlast. Daardoor komen evenementen in de binnenstad in gevaar. Uit angst voor torenhoge boetes durven volgens Groep De Mos kroegen in de binnenstad geen live-muziek meer te programmeren.

De traditionele salsa-avonden in De Boterwaag zijn vorig jaar gestopt na een boete van 5.000 euro door gemeente vanwege geluidsoverlast. Muziekcafe Foots in Den Haag stopt met de wekelijkse live optredens. De nieuwe bovenburen klaagden over geluidsoverlast.