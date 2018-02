Deel dit artikel:











Opnieuw demonstratie voor sluiting prostitutiestraat in Den Haag Demonstratie voor sluiting Doubletstraat. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Omwonenden van de Haagse Doubletstraat willen dat de prostitutie uit de straat verdwijnt. Zij voerden zondag opnieuw actie voor sluiting van de straat. Al jaren wordt er gesproken over sluiting of verplaatsing van de Doubletstraat, maar tot nu toe is prostitutie nog steeds toegestaan in de 'goedkoopste prostitutiestraat van Nederland'.

Een kleine twintig demonstranten kwamen zondag gewapend met spandoeken naar de ingang van de Doubletstraat. De actievoerders willen niet alleen dat de straat sluit, maar ze willen ook dat er goede opvang komt voor de prostituees. 'Er moet geïnvesteerd worden in goede uitstapprogramma's voor vrouwen', zegt intiatiefneemster Saskia Tannemaat. 'Het is niet onze bedoeling om de dames lastig te vallen. Die hebben het al moeilijk genoeg. Het is toch ten hemel schreiend dat vrouwen onder onze neus worden uitgebuit,' zo besluit ze.

Zeiken Een man briest: 'Ik ben de overlast meer dan zat. Al die kerels die hier komen staan constant tegen mijn gevel aan te zeiken. Dat moet eindelijk maar eens afgelopen zijn.' Wethouder Boudewijn Revis was ook aanwezig en liet weten zich sterk te maken voor sluiting van zowel de Doubletstraat als de Geleenstraat. 'Zodat we een mooi centrum krijgen, zonder deze rotte plekken', aldus de VVD-lijsttrekker. Volgens zijn partij zou 'het sluiten van alleen de Doubletstraat immers slechts een gedeelte van de problemen wegnemen en mogelijk de druk op de Geleenstraat onevenredig doen toenemen'.

Oplossing

De partij pleit nu voor 'een beter gecontroleerde werkomgeving voor prostituees'. Bijvoorbeeld door het vestigen van prostitutieramen op particuliere grond, zoals bekend bij woningboulevards, kantoorverzamelpanden en winkelcentra. 'Dit hoeft geen overlast te veroorzaken in de omgeving, omdat het niet gevestigd mag zijn in een woonwijk en de ramen aan de binnenzijde van het centrum zitten. Doordat de prostitutiezone zich dan eigenlijk in 1 pand bevindt, wordt alles veel overzichtelijker en de kans op criminaliteit en drugsoverlast minder'. LEES OOK:

Buurt in actie tegen prostitutie in Doubletstraat

Hongaarse familie zou 25 vrouwen hebben uitgebuit in Doubletstraat