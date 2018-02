Deel dit artikel:











Dode en zwaargewonde nadat auto in water belandde bij Duinrell Auto in het water op parkeerplaats Duinrell

DEN HAAG - Een van de drie mannen die in de auto zaten die zondagochtend in het water belandde bij attractiepark Duinrell in Wassenaar is in het ziekenhuis overleden. Twee andere mannen die ook in de auto zaten raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Eerder meldde de politie dat twee van de drie inzittenden zouden zijn overleden, maar dat blijkt niet te kloppen.

Het derde slachtoffer, een 28-jarige man, is aangehouden. Hij is vermoedelijk de bestuurder geweest. De mannen woonden alle drie tijdelijk op het vakantiepark, zo zegt een woordvoerder van Duinrell tegenover Omroep West. In wintermaanden verhuurt Duinrell de huisjes voor langdurige periode aan mensen die in de buurt werken. Hulpdiensten kregen de melding dat bij de parkeerplaats een auto te water was geraakt. Duikers van de brandweer hebben twee mannen uit de auto gehaald. De derde wist met behulp van de duikers zelf op de kant te komen. Het gaat volgens de politie vermoedelijk om een eenzijdig ongeval.

Kraan De auto is met een kraan van de brandweer uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.





