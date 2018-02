Honderden leerlingen op de planken voor musical Gymnasium Haganum

DEN HAAG - Het is een traditie op veel basisscholen en middelbare scholen: een jaarlijkse musical. Maar op het Gymnasium Haganum in Den Haag pakken ze het net iets anders aan. De leerlingen spelen niet op school, maar in het Zuiderstrandtheater. 'In it to Win it' is de titel van de musical van dit schooljaar en er staan maar liefst 400 leerlingen op het podium. Over een week gaat de voorstelling in première. Zondag werd er nog druk gerepeteerd.

Druk gebarend is regisseur Piet Raphael zondag bezig om de leerlingen aanwijzingen te geven tijdens de repetities voor het stuk 'In it to Win it'. Het is inmiddels zijn vijfde productie op de school. 'Maar je hebt geniale ouders en geniale leerlingen hier op school', legt hij uit. 'Dus het organiseert zichzelf wel eigenlijk. Ik hoef alleen maar een tikkie te geven en ik kan het loslaten.'

Maar veel tijd is er wel nodig om wat neer te zetten, zo blijkt. 'We zijn al in maart van vorig jaar begonnen met dingen opzetten', zegt oud-leerling Otto Kaaij, die nu de dirigent is van de musical. 'Na de zomervakantie hebben we het gaspedaal ingedrukt en zijn we écht gaan werken. Uiteindelijk duren de repetities ongeveer een maand.'

Premiere





'In it to Win it' begint aanstaande maandag 19 februari om 20.00 uur in het Zuiderstrandtheater. Er zijn nog kaarten te koop.