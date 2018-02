Deel dit artikel:











Schoten gelost in Dordrecht, na dreiging Turkse ambassade Den Haag De Jan Evertstraat was zondagavond korte tijd afgesloten. (Foto: Regio15) Bij een woning in Dordrech werden waarschuwingsschoten gelost. (Foto: MediaTV)

DEN HAAG - Aan de Vorrinklaan in Dordrecht heeft de politie zondagavond waarschuwingsschoten gelost. Dat had te maken met een dreiging eerder op de avond, aan het adres van de Turkse ambassade in Den Haag, zo laat de politie weten.

Een verwarde man (36) uit Dordrecht is inmiddels aangehouden. Iets voor zeven uur belde de man naar de Turkse ambassade met de mededeling dat twee mensen een aanslag wilden plegen op de ambassade. Daarna hing de man de telefoon op. De Jan Evertstraat, waar het ambassadegebouw is gevestigd, werd zondagavond korte tijd afgezet door de politie. Kort daarop heeft de politie het adres van de melder weten te achterhalen. Bij aankomst van de politie bij de woning kwam de man naar buiten met iets dat op een vuurwapen leek.

Waarschuwingsschoten Omdat de man niet meteen gehoor gaf aan het verzoek van de politie, werden er waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte verder gewond. De man is meegenomen naar het bureau. Het wapen bleek nep te zijn.

