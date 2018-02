West Wekker: Schoten na dreiging bij ambassade en mogelijk gladde wegen

REGIO - Goedemorgen! Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe werkweek. Wij hebben deze ochtend het belangrijkste nieuws alvast voor je op een rijtje gezet. Zo werden er gisteren schoten gelost in Dordrecht na een dreiging bij de Turkse ambassade in Den Haag. En het is mogelijk glad op de weg, dus pas goed op! Dit is de West Wekker!

1. Schoten gelost in Dordrecht, na dreiging Turkse ambassade Den Haag

Aan de Vorrinklaan in Dordrecht heeft de politie zondagavond waarschuwingsschoten gelost. Dat had te maken met een dreiging eerder op de avond, aan het adres van de Turkse ambassade in Den Haag

2. Pas op! Mogelijk langere reistijd door gladde wegen

Auomobilisten moeten in de maandagochtendspits rekening houden met gladheid op de weg. Weggebruikers kunnen extra last hebben van winterse buien en mogelijke opvriezing van natte weggedeelten.

3. Opnieuw demonstratie voor sluiting prostitutiestraat in Den Haag

Omwonenden van de Haagse Doubletstraat willen dat de prostitutie uit de straat verdwijnt. Zij voerden zondag opnieuw actie voor sluiting van de straat. Al jaren wordt er gesproken over sluiting of verplaatsing van de Doubletstraat, maar tot nu toe is prostitutie nog steeds toegestaan in de 'goedkoopste prostitutiestraat van Nederland'.

4. Honderden leerlingen op de planken voor musical Gymnasium Haganum

Het is een traditie op veel basisscholen en middelbare scholen: een jaarlijkse musical. Maar op het Gymnasium Haganum in Den Haag pakken ze het net iets anders aan. De leerlingen spelen niet op school, maar in het Zuiderstrandtheater.





5. Dode en zwaargewonde nadat auto in water belandde bij Duinrell

Een van de drie mannen die in de auto zaten die zondagochtend in het water belandde bij attractiepark Duinrell in Wassenaar is in het ziekenhuis overleden. Twee andere mannen die ook in de auto zaten raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. Eerder meldde de politie dat twee van de drie inzittenden zouden zijn overleden, maar dat blijkt niet te kloppen

Weer: Zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 5 of 6 graden.