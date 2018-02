Deel dit artikel:











Flinke schade aan woning na brand in Scheveningen De woning is voorlopig onbewoonbaar, zegt de brandweer | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een brand in een woning aan de Rogstraat in Scheveningen is in de nacht van zondag op maandag flinke schade ontstaan. Drie mensen die in de woning aanwezig waren zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De woning is volgens de brandweer voorlopig onbewoonbaar. Met name de gevel van de woning is flink beschadigd. Hoe groot de schade precies is, moet nader onderzoek uitwijzen, aldus een woordvoerder. De brand is vermoedelijk buiten ontstaan en naar binnen toe geslagen. De politie onderzoekt de zaak.