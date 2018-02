Deel dit artikel:











Aanhanger met strooizout glijdt in sloot Leiden Aanhanger in sloot Leiden | Foto AS Media

LEIDEN - In Leiden is op de Stevenshofdreef een aanhangwagen met strooizout in een sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur.

De wagen met strooizout kwam in een bocht ondersteboven in een sloot terecht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Of er iemand bij het ongeluk gewond is geraakt, is niet bekend.

LEES OOK: Pas op! Mogelijk langere reistijd door gladde wegen