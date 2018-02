Sigarettenbende aangehouden bij invallen in Den Haag en Leidschendam

DEN HAAG - De politie heeft maandagochtend bij meerdere invallen negen mensen aangehouden, onder wie zeven uit Den Haag en twee uit Leidschendam, de verdachten zijn tussen de 27 en de 45 jaar oud. De bende pleegde verschillende inbraken, hun buit bestond vooral sigaretten om die vervolgens door te verkopen.

Zo'n 100 tot 150 agenten vielen 's ochtends vroeg huizen binnen onder andere op de Jan Luykenlaan en Roemer Visscherstraat in Den Haag en in Leidschendam, en deden invallen in drie supermarkten aan de Jan Luykenlaan en de Vaillantlaan. Naast de politie waren ook de fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane aanwezig.

De politie viel de panden binnen vanwege een onderzoek naar een groot aantal inbraken bij bedrijven, waaronder bij groothandel HANOS in Delft. De groep pleegde gewelddadige diefstallen. Ze namen vooral sigaretten mee die daarna werden verhandeld vanuit supermarkten aan de Jan Luykenlaan.



Tips uit de buurt

De zaak komt aan het rollen na tips uit de buurt, vertelt wijkagent Ralph Duindam. Hij is blij dat buurtbewoners hem weten te vinden met overlastmeldingen in een wijk waar niet iedereen even makkelijk met de politie praat. 'Wij als wijkagenten hebben een goed netwerk in de buurt, en dat netwerk voorziet ons van informatie.'

Het gaat om eerste instantie vooral om meldingen van jongeren die rondhangen en drugsoverlast. Die leiden uiteindelijk naar het buurtsupertje.