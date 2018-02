Deel dit artikel:











Politie vermoedt brandstichting bij huis in Rogstraat De woning is voorlopig onbewoonbaar, zegt de brandweer | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie Scheveningen is op zoek naar getuigen van de brand in de Rogstraat. Een buitenbrand sloeg over naar een woning. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken.

De brand werd in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur ontdekt. Spullen die op straat stonden hadden vlam gevat en het vuur was overgeslagen naar de pui van een huis op de Rogstraat. De bewoners konden op tijd hun huis verlaten. De woning is volgens de brandweer voorlopig onbewoonbaar. Met name de gevel van het huis is flink beschadigd. Hoe groot de schade precies is, moet nader onderzoek uitwijzen, aldus de brandweer.



