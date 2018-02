Voormalig restaurant Seinpost Scheveningen dicht 'om economische redenen'

DEN HAAG - Het bekende Scheveningse restaurant Seinpost, dat recent werd omgedoopt tot Cottontree Mer, heeft zijn deuren moeten sluiten. Het resturant laat weten 'om economische redenen' dicht te zijn.

Dat krijg je via de telefonische beantwoorder te horen als je het restaurant belt. 'Hiermee komt een einde aan een lange, gloedvolle periode. Het is niet zo dat onze gasten ons niet meer konden vinden, ze kwamen alleen niet of te weinig.'

Eind 2015 maakte het voormalig sterrenrestaurant Seinpost een doorstart onder de nieuwe naam Cottontree Mer. Gert-Jan Cieremans, de chef-kok sinds 1996, wilde met kleinere gerechten en minder kostbare ingrediënten een nieuwe stroom jongere gasten naar de zaak trekken.



Eigenaar

In 2012 werd de Cottontree Group niet alleen eigenaar van Seinpost, maar ook van het voormalige Le Bistroquet aan het Lange Voorhout. Dat restaurant blijft vooralsnog wel gewoon open.

