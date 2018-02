Reizigers blij met nieuwe station Waddinxveen Triangel: 'Dit is makkelijk'

WADDINXVEEN - Het nieuwe station Waddinxveen Triangel valt in goede aarde bij reizigers. Vanaf maandag kunnen ze gebruik maken van het derde station van Waddinxveen. 'De andere stations zijn verder fietsen, dus dit is wel makkelijk', zegt een van de reizigers.

Vanaf maandag kunnen reizigers vier keer per uur op de trein stappen naar Alphen aan den Rijn en Gouda. Het station is het tweede nieuwe station op het traject. In december opende station Boskoop Snijdelwijk.



Donderdag officiële opening

Langzaam druppelen reizigers maandagochtend binnen op het nieuwe station. Het ligt vlak naast de nieuwbouwwijk Triangel. 'Ik ben hier net komen wonen. Het is lekker om nu vlakbij op de trein te kunnen stappen naar mijn werk', zegt een reiziger.

Naast het station wordt nog hard gewerkt. Bouwverkeer rijdt af en aan. Donderdag is de officiële opening en dan moeten alle toegangswegen en de ontsluiting van het station helemaal af zijn.



Het Waddinxveense VVD-raadslid Raymond Boer voert op het perron campagne voor de verkiezingen en deelt koffie uit. Hij is erg blij met het nieuwe station. 'Het is een heel belangrijk traject. Hier aan de oostkant van de spoorlijn ligt bedrijventerrein Coenekoop waar best veel mensen werken en aan de linkerkant ligt de nieuwe wijk Triangel waar straks 2700 woningen komen. Nu zijn dat er al 500. De wijk is groeiende, dus er is grote behoefte aan een derde station.'