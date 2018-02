Deel dit artikel:











POLL: Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen over gaan? 21 maart gaan we naar de stembus (Foto: Omroep West)

REGIO - Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan het niet alleen maar gaan over wat politieke partijen de belangrijkste onderwerpen vinden voor de komende vier jaar. Het gaat natuurlijk ook over wat er voor jou belangrijk is. Daarom vroegen we: 'Waar moeten de gemeenteraadsverkiezingen volgens jou vooral over gaan?' Laat nu je stem horen in de poll over de gemeenteraadsverkiezingen en bepaal welke vraag wij uitzoeken.

Inmiddels hebben we al veel reacties binnen. In jullie vragen komen we de meest uiteenlopende thema's tegen. Zo kan het gaan over de WMO, het gemeentelijk groen, wonen en woningnood, noem maar op.

Stem mee! We hebben een aantal van jullie vragen op een rijtje gezet. Je kunt nu meestemmen over welke vraag door ons als eerste behandeld wordt. Welke vraag wil jij graag beantwoord zien?

Niet alleen roepen, ook luisteren Onze politiek verslaggevers en redactie hebben zelf al veel onderwerpen bedacht, maar we willen ook weten wat jullie echt belangrijk vinden. Heb jij ook een vraag over de gemeenteraadsverkiezingen? Stuur hem hier in. Wie weet gaan we samen met jou op zoek naar een antwoord.