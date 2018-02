Deel dit artikel:











Uitslag poll gemeenteraadsverkiezingen: Is groen belangrijker dan woningbouw? 21 maart gaan we naar de stembus (Foto: Omroep West)

REGIO - Over ruim een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij kan het niet alleen gaan over de onderwerpen die politici zelf belangrijk vinden. Daarom vroegen we: waar moeten de verkiezingen volgens jou over gaan? En dit is de uitslag. De meeste stemmen gingen naar: Is woningbouw voor de gemeente belangrijker dan het groen? Wij gaan het voor jullie uitzoeken.

Dit doen wij niet alleen, maar samen met jou. Met de vragensteller zoeken we naar het antwoord, maar jouw inbreng over dit onderwerp is ook van harte welkom. Dus heb je voorbeelden uit jouw omgeving of kiest jouw gemeente er juist voor het groen te behouden. Laat het ons weten via: RNN@omroepwest.nl

Niet alleen roepen, ook luisteren Onze politiek verslaggevers en redactie hebben zelf al veel onderwerpen bedacht, maar we willen ook weten wat jullie echt belangrijk vinden. Heb jij ook een vraag met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen? Stuur hem hier in. Wie weet gaan we samen met jou op zoek naar een antwoord.