Inbrekersbende uit Boskoop en Waddinxveen voor rechter: tot 5 jaar cel geëist

BOSKOOP - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag straffen tot vijf jaar cel geëist tegen een inbrekersbende uit Boskoop en Waddinxveen. De vijf mannen tussen 19 en 22 jaar zouden in 2015 en 2016 tientallen inbraken hebben gepleegd in Boskoop, Gouda en Waddinxveen.

Volgens het OM gaat het om een criminele organisatie. De bende deed uitgebreid vooronderzoek, schafte gereedschap aan en zette iemand op de uitkijk. De mannen zouden meerdere malen per week inbraken hebben gepleegd of bezig zijn geweest met het plannen daarvan. Van juli 2016 tot december 2016 sloegen ze zeker 20 keer toe, denkt het OM.



Buren op vakantie

De inbrekers namen vooral handzame buit mee, vertelt politiechef John Nieumeijer: 'Telefoons, sieraden, geld. Buit die je makkelijk meeneemt en ook snel kan verstoppen als je betrapt wordt.' In december 2016 werd de bende opgerold. 'Een grote actie met 80 man politie, invallen en doorzoekingen,' zegt Nieumeijer.

De verdachten komen allemaal uit Gouda, Boskoop en Waddinxveen. Ze pleegden inbraken in hun eigen wijk. 'Ze kenden de wijk als hun broekzak, zagen precies wanneer de buren op vakantie waren, wisten hoe ze weg moesten komen,' zegt Nieumeijer. 'De sfeer in sommige woonwijken was gespannen. De groep intimideerde en probeerde getuigen te beïnvloeden.'



Alle vijf verdachten zwegen na hun arrestatie over de inbraken. 'Dat lijkt erop dat ze geen spijt hebben', zegt de officier van justitie. Ook denkt het OM dat de kans op herhaling groot is. De verdachten werden kort na hun arrestatie vrijgelaten, maar twee van hen gingen meteen weer in de fout.



Veel minder inbraken

In de wijken in Boskoop en Waddinxveen waar veel werd ingebroken, gaat het inmiddels beter. 'Het aantal woninginbraken in Boskoop is met 60 procent gedaald,' zegt politiechef Nieumeijer. 'In 2014 was er geen enkel buurtpreventieteam in het dorp, dat zijn er inmiddels meer dan tien.'

Ook probeert de politie samen met de gemeenten te voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan. 'We hebben flink ingezet op jongerenwerk. En we houden de gezinnen in de gaten van de opgepakte jongeren. We willen niet dat hun jongere broertjes en zusjes de fout ingaan. het is een zaak van lange adem, maar het werkt echt.'



Strafeisen

Tegen Nick C. (20) uit Waddinxveen eiste het OM maandag vijf jaar cel, met aftrek van voorarrest. Hij wordt verdacht van het plegen van tientallen inbraken en deelname aan een criminele organisatie. Boskopers Mohamed B. (19) en Nassim B. moeten als het aan het OM ligt vier jaar de cel in. Voor Nassim B. zit daar ook nog een voorwaardelijk deel bij.

Tegen Hicham H. is 2,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Rick K. uit Waddinxveen krijgt als het aan het OM ligt 1,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechter doet 9 maart uitspraak.

