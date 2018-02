Bouwer jachten Zoeterwoude staat op winst in rechtszaak tegen provincie

ZOETERWOUDE - Het Zoeterwoudse jachtbouwbedrijf Mulder Shipyards mag hoogstwaarschijnlijk toch tijdelijk splinternieuwe motorjachten aan de bedrijfskade langs de Oude Rijn afmeren. Dat bleek maandag aan het eind van een rechtszaak in Den Haag.

De provincie Zuid-Holland haalde tijdens de zitting bij de Raad van State bakzeil en kwam schoorvoetend terug op een absoluut ligplaatsverbod. De provincie scherpte eerder regels voor ligplaatsen en afmeren in de Oude Rijn voor betere doorvaart en veiligheid voor het scheepvaartverkeer.

De provincie kon alleen tijdens de rechtszaak niet goed uitleggen waarom bij grote bedrijven als Heineken en Cementbouw, waar Mulder tussenin ligt, wél schepen mogen afmeren. Volgens de provincie mogen daar alleen schepen afmeren die laden en lossen. En dan maximaal drie dagen achtereen, zegt een woordvoerder.



Mulder opgelucht

Vader en zoon Mulder kwamen opgelucht de rechtszaal uit. Volgens zoon Nick is onmogelijk om de in de loods afgebouwde jachten goed te testen en afleverklaar te maken als je ze niet even buiten aan de kade mag aanleggen.

'We kunnen we het GPS-systeem alleen buiten testen en niet in de loods. We bouwen zo'n vijf jachten per jaar, dus we hebben echt geen vaste ligplaats nodig', aldus de scheepsbouwer. Het bedrijf had eerder aan schippers die veel langs Zoeterwoude varen gevraagd of zij een probleem zien in de tijdelijk afgemeerde jachten. Die snapten niet waar de provincie zich druk om maakt.



Kritisch

Ook de Raad van State snapte niet waarom Mulder dan niet slechts tien keer per jaar een dag lang een jacht aan de kade mag hebben. Voor de vaarveiligheid maakt het niet uit; de jachten liggen in een flauwe bocht, precies tussen de laad- en loskades van Heineken en Cementbouw in. Na kritisch doorvragen van het bestuursrechtscollege bleek ook de provinciewoordvoerder ruimte te zien voor een beperkte ontheffing voor Mulder.

Zuid-Holland en Mulder gaan de komende weken overleggen over de voorwaarden voor de tijdelijke afmeerontheffing. Komen ze er niet uit, dan hakt de Raad van State zelf de knoop door.

