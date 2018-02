Deel dit artikel:











Laboratorium LUMC ontruimd na 'ongeval met gevaarlijke stoffen' Laboratorium LUMC ontruimd na 'ongeval met gevaarlijke stoffen' | Foto: AS Media

LEIDEN - Een deel van het laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is maandag rond het middaguur ontruimd. Er is op de afdeling pathologie, waar menselijk weefsel en bloed wordt onderzocht, een klein ongeval gebeurd, meldt de brandweer. Ook al was er aanvankelijk sprake van 'gevaarlijke stoffen', de brandweer en het LUMC benadrukken dat de situatie niet gevaarlijk is.

'Er zijn twee stoffen met elkaar gemengd die niet met elkaar gemengd hadden moeten worden', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Daardoor is een plas ontstaan en die was zo groot dat het beter was om de brandweer dit te laten oplossen. Een deel van het laboratorium is daarom ontruimd. Het gaat niet om het ziekenhuis, maar een aparte laboratoriumafdeling.' Dat bevestigt ook een woordvoerder van het LUMC. 'Dit lab bevindt zich achter het grote zorggebouw. Na het ongeluk is dat deel meteen ontruimd, zo staat dat in ons protocol. De brandweer gaat het opruimen en we onderzoeken wat er precies is misgegaan.'