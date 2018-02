Bouw gigantisch zandkunstwerk op Scheveningen begonnen

DEN HAAG - Op het strand van Scheveningen wordt een enorm kunstwerk van zand gebouwd. Het werk heet Ringen aan Zee, is ontworpen door kunstenaar Bruno Doedens en wordt gemaakt om 200 jaar badcultuur op Scheveningen te vieren. Het bestaat uit twee enorme ringen van zand die symbool staan voor Den Haag en Scheveningen. Over twee weken moet het kunstwerk van 100 bij 300 meter af zijn.

De Nieuwjaarsduik op 1 januari was het begin van de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen. Het hele jaar zijn er verschillende activiteiten om het jubileum te vieren. Het project Ringen aan Zee is de officiële opening van het feestjaar. 'Het is echt een van de hoogtepunten', zegt Henk Scholten van de organisatie Feest aan Zee.

Volgens wethouder Karsten Klein (CDA) is dit jaar een bijzondere mijlpaal voor Den Haag. 'Het is nu 200 jaar geleden dat hier op Scheveningen het eerste strandhuisje kwam', vertelt Klein. 'Hierdoor zagen de mensen de zee als een bestemming en zo is de badcultuur in Nederland begonnen.'



Feest aan Zee

Ringen aan Zee is meer dan een kunstwerk om naar te kijken. Badgasten kunnen het bouwwerk ook in. Het is een genot voor de echte wandelaar. Het tochtje langs alle ringen is in totaal vijf kilometer lang.

Tevens is het kunstwerk het decor van tal van activiteiten, variërend van glazen reuze-schelpen, zandgezichten' van kunstenaar Rikke Munkholm Laursen en de finale van de City Pier Night Walk van Golazo Sports. Op zaterdag 3 maart wordt Ringen aan Zee officieel geopend.

