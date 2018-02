Grote walvis voor Leiden Centraal strijdt tegen zwerfafval

Deel dit artikel:











LEIDEN - Een grote tekening van een walvis met zwerfafval in zijn buik werd maandag bij een prullenbak op het stationsplein in Leiden getekend. Leerlingen en de gemeente willen op die manier aandacht vragen voor al het afval in de stad.

'We willen hiermee laten zien dat er heel veel afval verdwijnt in de grachten van Leiden en uiteindelijk via het water in de Noordzee terecht komt en vervolgens in de maag van een walvis en dat moet stoppen', zegt Sanne, leerling van het Visser 't Hooft Lyceum. Om het weggooien van afval leuker te maken werd er ook een hinkelbaan gemaakt naar de prullenbak.

De leerlingen van Visser 't Hooft Lyceum werden begeleid door professionele streetartists van Graffitinetwerk.