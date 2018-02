Deel dit artikel:











450.000 illegale sigaretten gevonden in vrachtwagen De politie vindt 450.000 illegale sigaretten in een vrachtwagen in Zoetermeer. (Foto: Facebook / Politie Zoetermeer)

ZOETERMEER - Een slecht Engels sprekende chauffeur is het land uitgestuurd omdat hij zijn vrachtwagen vol met illegale sigaretten had. De politie vond 450.000 sigaretten in zijn vrachtwagen op industrieterrein Oosterheem in Zoetermeer.

Een wijkagent kwam de vrachtwagenchauffeur tijdens zijn ronde tegen en ontdekte de sigaretten. De politie begon samen met de douane een onderzoek.



De sigaretten zijn vernietigd. Het werkvisa van de chauffeur en zijn bijrijder zijn ingetrokken. De twee zijn na een aantal dagen cel het land uitgezet. Het is niet bekend wanneer de sigaretten zijn gevonden.