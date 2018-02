Regentesse-en Valkenboskwartier eist rem op kamerbewoning

DEN HAAG - Bewoners van het Haagse Regentesse- en Valkenboskwartier eisen voor de Raad van State dat de gemeente Den Haag het toestaan van kamerbewoning aan banden legt. Het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente gemaakt heeft voor de wijk is bij de bewoners niet in goede aarde gevallen omdat het de problemen verergert, zeggen ze.

Voor woningen met maximaal drie kamerbewoners is geen vergunning meer nodig. De hoofdbewoner telt mee zodat die maximaal twee kamers mag verhuren. Een echtpaar mag één kamer verhuren. Den Haag hoopt daarmee tegemoet te komen aan de stijgende vraag van inwoners die door een scheiding of iets anders met spoed tijdelijke woonruimte nodig hebben. Volgens de gemeente zit tien procent van de bevolking in zo'n situatie en is het kameraanbod te klein.

Volgens de bewonersgroep Mafuganova loopt het met kamerbewoning in de wijk de spuigaten uit. Er zou geen gezinswoning meer overblijven. 'Ik woon er al 40 jaar en ik zie het steeds verder afglijden', zegt bewoonster Margreet van Hemert. Volgens de bewonersgroep wemelt het in de wijk van de Oostblokkers en studenten met een andere leefstijl. 'Ze hebben allemaal mooie auto’s wat ook het parkeerprobleem verergert', zeggen ze. De bewoners pleiten bij de Raad van State ook voor een verbod op woningsplitsing. Door splitsing van etagepanden kan het aantal kamerbewoners nog verder toenemen, zeggen ze.



Reactie gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag zegt dat vier en meer kamerbewoners per pand niet wordt toegestaan, behalve aan het Koningsplein en in de Heesterbuurt. Mafuganova bestrijdt dat.